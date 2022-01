Nog bijna 16.000 valse eurobiljetten uit omloop gehaald in 2021

Sociale partners bereiken akkoord over maatrege­len voor personeels­uit­val, maar zonder ABVV

De sociale partners in de Groep van Tien, maar zonder ABVV en FGTB, hebben vrijdag een akkoord bereikt over extra flexibiliteit op de werkvloer, nu de bedrijven te kampen krijgen met stijgende personeelsuitval door de vijfde golf in de coronacrisis. De maatregelen zullen van kracht zijn tot eind februari. Dat is vernomen bij werkgevers en bonden.

21 januari