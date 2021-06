Nog altijd 3.400 vliegtuigen geparkeerd op Europese luchthavens wegens corona

Dat het vliegverkeer stilaan aan het hernemen is, blijkt duidelijk uit de data. Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf, in het voorjaar van 2020, stond tot bijna 7.200 vliegtuigen aan de grond in Europa. Ze vulden gedurende weken en soms maanden standplaatsen en taxiwegen op de luchthavens, omdat luchtvaartmaatschappijen nog amper of helemaal niet meer vlogen. Enkele maatschappijen stuurden ook toestellen vervroegd met pensioen.

In de zomer van 2020 ging het beter en halveerde het aantal geparkeerde vliegtuigen tot 3.575. Dat aantal steeg weer tijdens het winterseizoen, tot bijna 5.000. Sindsdien worden er stilaan meer vliegtuigen weer afgestoft en in gebruik genomen; volgens Eurocontrol staan er nu nog 3.384 aan de grond.

“Terwijl de zomer van 2021 op gang komt, worden de vluchten zachtjesaan hernomen en zien we dat er meer vliegtuigen weer in dienst komen: meer dan 800 sinds begin mei”, zegt Eurocontrol. “Het aantal inactieve toestellen op de luchthavens staat nu op het laagste niveau sinds het begin van de pandemie. Een goed signaal voor de zomer”, die traditioneel een drukkere periode is voor passagiersvluchten.

Voor corona stonden er elke week gemiddeld 2.000 vliegtuigen aan de grond, aldus Eurocontrol, en tijdens de zomer nog minder. In juli 2019 bijvoorbeeld waren het er nog 1.470. Het gaat dan om zaken- of privéjets die niet elke week vliegen, vliegtuigen die in onderhoud zijn of hersteld moeten worden, of toestellen die net met pensioen zijn gestuurd.