Nieuwe vastgoedbelasting al neergesabeld nog voor ze was aangekondigd

Een tweede Europese veroordeling in drie jaar tijd leverde ons land vorige maand een boete op van 2 miljoen euro, en nog eens 7.500 euro per dag dat we er geen gevolg aan geven. Het was dus niet met volle goesting dat kersvers minister Vincent Van Peteghem begon te timmeren aan onze vastgoedfiscaliteit, en er was ook nog eens haast bij.