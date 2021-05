Nieuwe helpdeoogst-campagne om jobstudenten naar de land- en tuinbouw te lokken

Tijdelijk werklozen kunnen tot eind juni 75 procent van hun uitkering behouden terwijl ze daarnaast ook werken in de tuinbouwsector. De federale regering bekijkt of deze maatregel verlengd kan worden. Ook mogen (seizoens)arbeiders meer dagen in de land- en tuinbouw werken dan voor corona. Met de zogenaamde dubbele plukkaart kunnen ze 60 in plaats van 30 dagen werken in de landbouw en 100 in plaats van 65 in de tuinbouw.