Nieuwe Chinese boetes voor techbedrijven Alibaba, Tencent en Baidu

Prijs van Amerikaan­se steenkool naar hoogste punt in twaalf jaar

De prijs van steenkool is in de Verenigde Staten gestegen naar het hoogste niveau in meer dan twaalf jaar. Door het economisch herstel van de coronacrisis is de vraag naar elektriciteit enorm gestegen. Daardoor groeit ook de vraag naar vervuilende steenkool, die wordt verbrand om elektriciteit op te wekken.

15 november