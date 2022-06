Nieuwe bazin in Antwerpse haven: Aleksandra Melnitsjenko (45), Servisch fotomodel, popzangeres én vrouw van superrijke Rus 'plots’ aan hoofd van kunstmestbedrijf

Economie eurozone groeide amper in eerste kwartaal van dit jaar, maar wel dubbel zo sterk als gedacht

De economische groei in de eurozone is in het eerste kwartaal uitgekomen op 0,6 procent, in vergelijking met het kwartaal ervoor. Dat blijkt woensdag uit een nieuwe raming van het Europese statistiekbureau Eurostat. Bij een vorige raming, midden mei, werd de groei nog geschat op 0,3 procent.

8 juni