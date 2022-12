Nieuwbouw is in één jaar tijd 37.000 euro duurder geworden

Vlaamse vrijstaan­de woning kost nu al 400.000 euro: huis wordt weer duurder, maar trager dan al de rest

De vastgoedprijzen zijn in de zomer nog verder gestegen. Gelukkig voor de kopers gebeurde dat wel minder sterk dan de inflatie. Een open bebouwing werd in Vlaanderen in een jaar 5,3% duurder en kost nu al 400.000 euro. De goedkoopste huizen van het land? Die bevinden zich diep in de Ardennen, hoewel je in Limburg en West-Vlaanderen ook wel goedkoper af kan zijn.

