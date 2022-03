Nieuw record voor stookolie door oorlog in Oekraïne, ook gasprijs stijgt eerst naar recordhoogte, maar daalt dan fors

De gasprijs in Europa is donderdag naar een nieuw record gestegen, om nadien fors te dalen. Ook de prijs voor een liter huisbrandolie (gasolie verwarming 50 S) zal morgen een nieuw record bereiken. De hoge energieprijzen zijn een gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne.

Vanaf een bestelling van minstens 2.000 liter stijgt de maximumprijs van huisbrandolie met 8,05 cent per liter tot 1,1120 euro, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. De prijsstijging is een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten. Die gaan al dagen de hoogte in ten gevolge van de oorlog in Oekraïne.

Gas

De Europese gasprijzen bereikten vandaag eveneens een record. Rond 09.30 uur tikte de prijs voor gas dat volgende maand geleverd wordt op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs de 199,99 euro per megawattuur aan. Een dag eerder was de gasprijs naar ruim 194 euro gestegen. De gasprijs stond daarmee weer ruim 20 procent hoger dan aan het slot van de handelsdag woensdag. Maar een uur later daalde de prijs tot net onder de 160 euro per megawattuur.

Handelaren maken zich zorgen om mogelijke sancties op Russische olie en gas. Ook zijn ze bang dat de gaspijplijn die van Rusland via Oekraïne naar Slowakije voert beschadigd kan raken tijdens de strijd. Momenteel is die gaspijplijn nog gewoon in gebruik. Er wordt zelfs meer gas door vervoerd dan de afgelopen maanden gebruikelijk was. De reden dat de gasprijzen toch stijgen is omdat daarbij wordt gekeken naar zogeheten futures, contracten voor levering de volgende maand. Dat brengt een grotere onzekerheid met zich mee en dus ook de mogelijkheid van sterkere koersbewegingen.

Olie

De olieprijzen blijven als gevolg van de oorlog in Oekraïne stijgen. Zowel Amerikaanse WTI-olie als Brentolie stond donderdag ruim 5 procent in de plus. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, kwam boven de 119 dollar uit voor een vat van 159 liter. Amerikaanse olie kost ruim 116 dollar.

Rusland is goed voor zowat 11 procent van de mondiale olieproductie. Van die olie wordt ongeveer twee derde per schip geëxporteerd, maar dat is momenteel moeilijk. Veel eigenaren van olietankers nemen het zekere voor het onzekere uit angst voor extra sancties en houden hun schepen bij Rusland vandaan. Ook zijn er signalen dat handelaren geen Russische olie willen kopen uit angst voor imagoschade.

Deze week maakte het oliekartel OPEC+ bekend de olieproductie niet meer te verhogen dan de groep al van plan was. Bij de volgende bijeenkomst van de OPEC+ eind deze maand wordt het waarschijnlijk moeilijker om de oorlog in Oekraïne te negeren. Dan moet duidelijk zijn of de Russische olieproductie en -verkoop echt afgenomen zijn en of andere landen stappen moeten zetten om dat te corrigeren.

Kolen

De prijs van steenkolen, die worden gebruikt om elektriciteit op te wekken, is donderdag ook hard opgelopen. De prijsstijging tijdens de handelssessie in Azië, de grootste markt voor de brandstof, volgt op de zorgen over de verstoringen van de leveringen van kolen uit Rusland. Die zorgen over het aanbod uit Rusland, dat goed is voor meer dan 17 procent van de wereldwijde export van kolen, komen bovenop de al bestaande aanbodproblemen in de sector.

De wereldwijde grondstoffenmarkten zijn flink in beroering sinds de Russische invasie van Oekraïne vorige week. Hoewel er nog geen directe westerse sancties gelden op het gebied van energie trachten handelaren zo snel mogelijk alternatieve voorraden brandstof en grondstoffen veilig te stellen uit angst voor extra sancties in de toekomst.

De prijs voor hoogwaardige thermische kolen, die worden gebruikt door elektriciteitscentrales en worden verscheept vanuit de haven van Newcastle in Australië, steeg in één dag met 140,55 dollar tot 446 dollar per ton. Dat is het hoogste niveau sinds 2008, volgens gegevens van ICE Futures Europe. De prijzen van kolen die worden verscheept van Newcastle zijn meer dan verdubbeld sinds de Russische invasie in Oekraïne. In maart vorig jaar werd nog 80,50 dollar per ton betaald.