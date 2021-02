Nieuw record voor Bitcoin na aankondiging Mastercard

“Eén Tesla voor u? Da’s dan 1,34 bitcoin alstu­blieft”: cryptomunt nooit meer waard dan vandaag, dankzij Elon Musk

9 februari Bitcoins zijn meer waard dan ooit. Nadat bekend raakte dat autobouwer Tesla voor 1,25 miljard euro bitcoins kocht en ze voortaan ook als betaalmiddel aanvaardt, steeg de koers naar 36.600 euro per stuk. Is dit de gamechanger voor de populaire cryptomunt of blijven het moderne tulpenbollen?