Nieuw Amerikaans sanctiepakket viseert Russische defensie- en energiesector

Directie winkelke­ten Inno wil personeel opnieuw geruststel­len: geen wijzigin­gen op komst

De directie van winkelketen Inno heeft vandaag tijdens een buitengewone ondernemingsraad het personeel willen geruststellen over de huidige situatie. Het Duitse moederbedrijf zit in financiële problemen en in sommige mediaberichten werd een verkoop van de Belgische winkels geopperd. Maar de Belgische directie gaf aan dat er momenteel geen wijzigingen gepland zijn voor de zestien Belgische winkels. Er is dus "geen haast bij" voor de zowat duizend werknemers, aldus Valérie Van Walleghem, vakbondssecretaris van BBTK.