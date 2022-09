Niemand mag failliet gaan: deze voorstellen liggen op tafel om energiecrisis te bestrijden

“We dreigen in een oorlogseconomie te belanden.” En ook: “De komende 5 à 10 winters gaan moeilijk zijn.” Premier Alexander De Croo (Open Vld) ziet de toekomst niet rooskleurig in. En hij is niet alleen: de urgentie om iéts te doen tegen de exploderende energiefactuur is intussen bij elke minister doorgedrongen. Ook de Vlaamse regering, die eerst nog wat op de rem stond, belooft nu met maatregelen te komen. “Niet over enkele maanden, we spreken over dagen”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maandag.