Nettoschuld federale staat voorbij 430 miljard euro

IMF wil ambitieu­zer begrotings­plan van Belgische regering

29 juni Het International Monetair Fonds (IMF) vindt dat de Belgische regering meer moet doen om de overheidsschuld af te bouwen. De instelling uit Washington meent dat na de coronacrisis vooral aan de uitgaven gesleuteld moet worden, want de belastingdruk is al hoog in België.