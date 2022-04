Netflix keihard onderuit op Wall Street: aandeel verliest bijna 37 procent, ruim 50 miljard euro verdampt

Grieken­land neemt Russische olietanker in beslag

Griekse autoriteiten hebben een Russische olietanker in beslag genomen bij het eiland Evia. Door nieuwe sancties van de Europese Unie vanwege de oorlog in Oekraïne is het havens in lidstaten verboden om schepen onder Russische vlag toegang te verlenen.

19 april