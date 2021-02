Net geen 24.000 winkels staan leeg en het wordt nog erger: "Nog meer Jumbo's en Actions mogen er écht niet komen”

Recordaan­tal Belgen ontving vorig jaar maaltijd­che­ques ondanks coronacri­sis

7:58 Ondanks de coronacrisis kreeg in 2020 een recordaantal van 2,125 miljoen Belgische werknemers maaltijdcheques. Dat is goed voor 50 procent van alle werknemers in België. Toch moest 30 procent van hen hun voedingsuitgaven vorig jaar terugschroeven. Dat meldt de Voucher Issuers Association (VIA), de sectororganisatie van uitgevers van maaltijdcheques.