Nestlé kondigt nieuwe prijsverhogingen aan

Livios Feit of fabel: Bespaar je warmte door tijdens de winter je ventilatie­sys­teem uit te zetten?

Als het buiten koud is, zijn we geneigd om ons huis zo veel mogelijk af te sluiten. Soms tot aan de ventilatieroosters of het volledige ventilatiesysteem toe. Maar is dat wel een goed idee? Bouwsite Livios legt uit waarom het antwoord op die vraag duidelijk nee is.

10:47