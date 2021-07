Nergens beter dan in Oost-Vlaanderen: 80% van 25-tot 64-jarigen aan het werk in coronajaar

Oost-Vlaanderen steekt West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voorbij. Ondanks corona was 80,3% van de Oost-Vlamingen tussen 25 en 64 jaar in 2020 aan het werk, iets meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit recente cijfers van Eurostat. De provincie heeft ook de laagste werkloosheidsgraad: slechts 1,8% van de bevolking was er werkzoekend. De overige 17,9% zijn inactieven: mensen die werken niet, maar ook niet op zoek zijn naar werk. Dat zijn onder meer huisvrouwen en huismannen, langdurig zieken, leefloners, mensen die opnieuw voltijds zijn gaan studeren en vervroegd gepensioneerden. SWT-ers of bruggepensioneerden vallen daar niet onder: zij worden nog gecategoriseerd als werkzoekenden, omdat zij in principe wel beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt - al is dat in de praktijk niet echt het geval.