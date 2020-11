Nelle (29) en Jonas (29) investeerden volop in hun eigen woning: “Momenteel kunnen we amper sparen, ook niet voor de kinderen”

Jaarinko­men per Vlaming stijgt boven 20.000 euro

27 oktober Het netto belastbaar inkomen per Vlaming klom in 2018 voor het eerst boven de kaap van 20.000 euro. Dat jaar steeg het van 19.636 naar 20.125 euro, blijkt uit gegevens van Statbel. Opgesplitst per gemeente scoorde Sint-Martens-Latem het best met een gemiddelde van 30.439 euro. Mesen droeg de rode lantaarn met slechts 14.261 euro.