Negen kandidaten voor overname e5 mode, onder wie de huidige eigenaar

Onderne­mings­recht­bank geeft e5 mode bescher­ming tegen schuldei­sers

24 november De modewinkelketen e5 mode krijgt tot eind januari bescherming tegen schuldeisers in een poging om een deel van de activiteiten over te dragen onder gerechtelijk gezag. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Dendermonde beslist. De vakbonden willen zo snel mogelijk duidelijkheid over een overnemer.