Negen EU-lidstaten spreken zich samen uit tegen hervorming energiemarkt

Europese Commissie omarmt kernener­gie en ook nog even gas

22 oktober Europa heeft een “stabiele energiebron” nodig en kernenergie is dat volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. Ook kan de EU nog niet helemaal zonder gas tijdens de omschakeling naar duurzame en hernieuwbare energie in de plaats van fossiele brandstoffen, zei ze na afloop van een EU-top in Brussel.