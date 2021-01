Negatief conjunctuurnieuws in eurolanden stapelt zich op

Volgens hoofdeconoom Chris Williamson van Markit is een "dubbele dip" voor de economie van de eurozone steeds onvermijdelijker. De graadmeter voor de economische activiteit in de dienstensector is in januari verder verslechterd, van 46,6 naar 45. Een cijfer onder de 50 wijst op een krimp van de activiteit. Die daalt nu al vier maanden op rij. Vooral horeca en toerisme krijgen zware klappen. Voor de industrie is er wel nog een positieve score (54,7) maar ook die gaat achteruit en staat nu op het laagste peil in zeven maanden.