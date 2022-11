Nederlandse vakbond dreigt met staking bij PostNL

HET DEBAT VAN DE DAG. Is telewerk nog aangewezen nu het ergste van corona achter de rug lijkt?

Elon Musk (50) heeft het gehad met telewerk. Hij verplicht zijn personeel bij Twitter om vanaf nu minstens veertig uur per week op kantoor te zijn. Uitzonderingen kunnen enkel nog als hij er zelf toestemming voor geeft. Maar wat denk jij? Moet werken vanuit de eigen woonkamer nog kunnen nu het ergste van corona achter de rug lijkt? Of mis je dan toch te veel het contact met je collega’s? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Eerst laten we nog wel enkele ervaringsdeskundigen en experts aan het woord.

10 november