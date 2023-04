Nederlandse lonen dit jaar al met 5 procent gestegen: sterkste toename in 40 jaar

De 5 procent is wel nog altijd lager dan de inflatie, die in dezelfde periode rond de 6,6 procent schommelde.

CBS ziet wel verschillen per beroepsgroep. Zo stegen de lonen in de horeca in Nederland gemiddeld met 8 procent, mede door de verhoging van het minimumloon. Ook werknemers in de vervoersector gingen er effectief op vooruit (+7,8 procent). De kleinste loonstijging was voor de vastgoedsector (+2,5 procent).