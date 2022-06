Nederlandse consumentenvertrouwen op laagste niveau ooit

De graadmeter waarmee het statistiekbureau het vertrouwen peilt, is voor de maand juni uitgekomen op min 50, tegen min 47 in april. Het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar is min 9.

In januari 2000 bereikte de graadmeter de hoogste stand ooit met plus 36. De metingen begonnen in 1986.

Huishoudens zijn onder andere negatiever geworden in hun verwachtingen voor de eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Over het economisch klimaat oordelen consumenten ongeveer gelijk aan een maand eerder.