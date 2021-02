Nederlanders zijn grootste online shoppers

Sinds 2015 is het online shoppen in Europa gestegen met zo’n 10 procent. Bijna drie vierde van de Europeanen tussen de 16 en 75 jaar kocht wel eens iets online. De landen die het liefste online hun geld besteden zijn Nederland (91%), Denemarken (90%) en Duitsland (87%). In Nederland is dat een grote stijging, want in 2015 kocht nog maar 80 procent van de Nederlanders iets online.