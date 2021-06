Nederland zet deur op een kier voor spoorverbinding IJzeren Rijn

NIJLEN/LIER Onrust over IJzeren Rijn neemt toe

15 februari Er heerst grote bezorgdheid in Nijlen om het alternatieve goederentracé voor de IJzeren Rijn. Die kan volgens een internationale studie voor 770 miljoen euro heropend worden als er gekozen wordt voor een omweg via het Nederlandse Venlo. "Nijlen houdt zijn hart vast want de impact zou groot kunnen zijn", zeggen burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) en raadsleden Lien Dufour en Ferdi Heylen (Groen).