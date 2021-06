Nederland waarschuwt voor beurshypes

De Nederlandse beurswaakhond heeft in een rapport becijferd hoe knettergek de beursmanie rond het Amerikaanse GameStop begin dit jaar was. Bijna 30.000 Nederlanders die nog nooit belegd hadden in dat aandeel, doken er samen op. 40 van hen zetten zelfs meer dan 1 miljoen euro op het spel.

Waarschijnlijk is het nog nooit gebeurd: een aandeel waar voordien niemand over sprak dat ineens twee maanden na mekaar het meest verhandelde wordt. Het gebeurde nochtans met GameStop in Nederland.

Vooral twintigers

Op Wall Street was in januari en februari een heuse hype ontstaan door kleine beleggers die elkaar aanmoedigden om de winkelketen voor videospelletjes alsmaar hoger te jagen. Met behulp van het grote geld dat mee begon te gokken, rukte dat aandeel op van 15 dollar naar bijna 500 dollar in minder dan een maand.

30.000 Nederlanders sprongen op de kar. Volgens de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) waren het vooral twintigers, die zich lieten ophitsen door sociale media. In de bijsluiter stopt het dan ook een waarschuwing voor influencers die zomaar een aandeel, een optie of een cryptomunt aanprijzen om snel winst te maken. Professionals die onder het toezicht van de AFM vallen moeten daarin veel voorzichtiger zijn.

"Het beïnvloeden van anderen om hen te bewegen een beleggingsbeslissing te maken, is van alle tijden", klinkt het. "Een riskante belegging doen of je mening geven over een belegging kan dus best ,maar wees je bewust van de risico's die er zijn en handel daar ook naar.”