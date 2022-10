Nationale Bank ziet Belgische economie afstevenen op korte ondiepe recessie in tweede jaarhelft

HLN WINKELKAR. De winkelkar in 6 supermark­ten vergeleken: “Wie slim boodschap­pen doet, kan 30 tot 65 procent besparen”

Het einde van de prijsstijgingen lijkt helaas nog niet in zicht te zijn. Wat niemand verwacht had, gebeurde: de inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt deze maand uit op 10,40 procent*. Voeding was nog nooit zo duur als vandaag. Dat merken we ook aan onze winkelkar bij zes verschillende supermarkten: overal stijgen de prijzen, al is dat niet overal in dezelfde mate. De supermarkt waar de prijzen het meest stegen, blijkt voor onze winkelkar echter nog altijd de goedkoopste te zijn.

1 oktober