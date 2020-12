Nationale Bank verwacht economische krimp van 1 procent in vierde kwartaal

Voor het eerst in elf jaar opnieuw deflatie in China

8:53 China heeft in november voor het eerst in elf jaar een daling van de consumentenprijzen opgetekend. De stabilisering van de prijs van varkensvlees, na de uitbraak van Afrikaanse varkenspest een jaar eerder, is een van de verklaringen. Dat blijkt woensdag uit nieuwe data van de Chinese overheid.