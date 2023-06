Nationale Bank trekt opnieuw aan alarmbel over begroting en concurrentiekracht: “We vliegen maar met één motor”

Het gaat niet slecht met de Belgische economie, was de eerste boodschap van de bank. Een recessie werd vermeden en de groei dit jaar zal hoger uitkomen dan eerst verwacht. De NBB gaat uit van een jaargroei van 1,4 procent, tegen een eerdere prognose van 0,6 procent. Daarna zou de groei wat afnemen tot 1,3 procent in 2024 en 1,2 procent in 2025.