Na Telenet trekt ook Proximus de tarieven op, maar wie slim is kan honderden euro’s besparen

Elon Musk gebruikt geschift argument om niet te getuigen in Te­sla-zaak, maar dat pakt niet bij rechter

Het argument dat uitspraken van Tesla-topman Elon Musk mogelijk door zogeheten deepfakes zijn gedaan en dat hij daarom niet zou moeten getuigen in een zaak over een verongelukte Tesla-rijder is niet in goede aarde gevallen. Een rechter in Californië noemde dat argument "zeer verontrustend". Deepfakes zijn met kunstmatige intelligentie (AI) nagemaakte filmpjes waarin het lijkt alsof mensen dingen zeggen en doen die niet daadwerkelijk gebeurd zijn.