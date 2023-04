Na prijsverlaging nu prijsverhoging: Tesla verhoogt prijzen Model S en X in VS

Europa verzegelt Chinees magazijn zonnepane­len in Zeebrugge

In Zeebrugge is het Europees distributiecentrum van de behandelaar van Chinese zonnepanelen Easylog Solutions verzegeld, in het kader van een groot Europees fraudeonderzoek. Dat bericht het transportvakblad Flows. Het bedrijf reageert vol onbegrip.