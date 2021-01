Na Mithra-topman Fornieri nu ook Stéphane Moreau opgepakt

Ziektever­zuim licht gestegen in privésec­tor, daling bij federale ambtenaren

18 januari Het ziekteverzuim in de privésector is vorig jaar in België licht gestegen. Dat komt door een piek van het middellange verzuim in maart en april, tijdens de eerste lockdown door de coronapandemie, zo blijkt uit een overzicht van hr-dienstverlener SD Worx op basis van de loongegevens van 70.000 werkgevers en bijna 1 miljoen werknemers. Uit voorlopige cijfers van de federale overheidsdienst Volksgezondheid blijkt dat het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren dan weer is afgenomen.