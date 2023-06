Na kleine daling eind vorig jaar zijn woningprijzen weer wat gestegen

De mediaanprijzen van vastgoed in België hebben in het eerste kwartaal van 2023 weer een stijging gekend. Dat blijkt uit gegevens van statistiekbureau Statbel.

Vooral onder druk van de lagere woningprijzen in Vlaanderen waren de mediaanprijzen van vastgoed in België in het laatste kwartaal van 2022 gezakt. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar, keerden ze min of meer terug naar het niveau van het derde kwartaal van vorig jaar.

Zo bedroeg de mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing in België tijdens het eerste kwartaal 260.000 euro, tegenover zowat 252.000 euro in de drie voorgaande maanden. Voor open bebouwingen gaat het om 370.000 euro tegenover 360.000 euro. De mediaanprijs van appartementen ging van 231.000 weer naar 235.000 euro. De mediaan verdeelt een reeks in twee gelijke delen. Indien de mediaanprijs bijvoorbeeld 260.000 euro bedraagt, dan lag de prijs bij de helft van de verkochte woningen onder 260.000 euro en bij de andere helft boven dat bedrag.

Brussel blijft duurst

Met name de prijzen voor open bebouwingen in het Brussels gewest gaan tegen de trend in. De mediaan zakte voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2021 onder het miljoen en kwam uit op 845.000 euro, tegenover 1.240.000 in de laatste maanden van 2022. De prijzen in Brussel blijven wel veruit de duurste van het land. Voor een gesloten of halfopen bebouwing gaat het om 500.000 euro, voor een appartement om 255.000 euro.

In Vlaanderen liggen de mediaanprijzen op 415.000 euro voor een open bebouwing, 300.000 euro voor een gesloten of halfopen huis en 244.000 euro voor een appartement. In Wallonië gaat het om respectievelijk 285.000, 175.000 en 180.000 euro.

Tijdens het eerste kwartaal was Knokke-Heist de duurste gemeente van het land. In de badplaats lag de mediaanprijs voor huizen op 970.000 euro en voor appartementen op 585.000 euro.

LEES OOK.