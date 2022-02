Na forse daling stijgt olieprijs opnieuw

Verklaringen van Moskou over een gedeeltelijke terugtrekking van troepen aan de grens met Oekraïne deden de olieprijs dinsdag beduidend dalen. Maar onder meer Washington zegt daar nog steeds geen signalen van te hebben gezien.

De olieprijs zit al weken in de lift, door een krappe markt en aantrekkende vraag. Ongerustheid over een mogelijke Russische inval in Oekraïne drijft de prijs nog meer omhoog.