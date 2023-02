Na EU ook G7 en Australië akkoord met prijsplafond voor Russische olieproducten

Dan tóch geen recessie zoals voorspeld. Hoe komt dat en wat verwachten economen nog voor 2023?

Een jaar lang hoorden we niets dan doemberichten over de Belgische economie. Maar kijk, op Houdini-wijze ontsnappen we aan de economische winter en is er zowaar groei. Twee economen leggen uit hoe we dat hebben geflikt en waarom het voor uw portemonnee wel degelijk een verschil maakt of onze economie met 0,1 procent groeit in plaats van met 0,1 procent te krimpen.

31 januari