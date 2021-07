N-VA dringt aan op snel begrotingsconclaaf: “Negatieve cijfers doen duizelen”

Aandelen­beur­zen flink lager door zorgen over deltavari­ant

8 juli De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met behoorlijke koersverliezen geopend. Net als in Europa zijn beleggers op Wall Street bezorgd dat het economisch herstel van de coronacrisis wordt ondermijnd door de snelle verspreiding van de besmettelijke deltavariant.