Muziekstreamingdienst Deezer keldert bij beursdebuut

Stakings­drei­ging in Noorse gasvelden doet Europese gasprijs stijgen: hoogste peil in maanden

De gasprijzen in Europa stijgen nog wat meer. Een staking in de Noorse gasvelden zorgt voor extra druk op de bevoorrading, die al krap is door minder Russisch gas dat wordt aangevoerd. De gasprijs stijgt maandag bijna 10 procent, naar het hoogste peil in vier maanden.

4 juli