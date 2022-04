Musk verkoopt 8 miljard euro aan Tesla-aandelen na Twitter-bod

UPDATE Moederbe­drijf Google trekt 70 miljard dollar uit om aandeelhou­ders te belonen

Alphabet, het moederbedrijf van Google, merkt dat bedrijven in Europa na de Russische invasie in Oekraïne terughoudender zijn geworden als het gaat om uitgaven aan advertenties. Niettemin lukte het de onderneming om in het eerste kwartaal weer flink te groeien. Alphabet voelt zich zelfs sterk genoeg om voor 70 miljard dollar (bijna 67 miljard euro) aan eigen aandelen te gaan inkopen en zo aandeelhouders te belonen.

26 april