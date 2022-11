Musk beschuldigt activisten in tweet van druk op adverteerders, maar Twitter-waakhond grijpt in

"Twitter heeft een gigantische omzetdaling gehad, als gevolg van activistische groepen die druk uitoefenen op adverteerders, ook al is er niets veranderd aan het toezicht op berichten en hebben we er alles aan gedaan om de activisten tevreden te stellen", schrijft Musk in een tweet. "Dit is gestoord! Ze proberen de vrijheid van meningsuiting in Amerika te vernietigen."

Ironisch genoeg, wordt Elon Musks bericht door Twitter-waakhond @twittersafety in perspectief geplaatst met het woord “context”, een functie die soms wordt toegevoegd aan berichten met “potentieel misleidende inhoud”. Twitter voegt daarom drie links toe naar artikels die duiden dat adverteerders op Twitter hun advertenties op het platform pauzeren of opschorten omwille van bezorgdheden van de richting die het Twitter-platform uitgaat, in plaats van omwille van druk van buitenaf.

Onder andere autofabrikant Volkswagen last een pauze in van het adverteren op Twitter. Eerder bevestigden voedingsmiddelenproducent General Mills en autofabrikant General Motors voorlopig geen reclame te maken op de berichtendienst, die voor een groot deel van zijn omzet afhankelijk is van adverteerders. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde op basis van ingewijden dat ook snackproducent Mondelez en farmaceut Pfizer zijn gestopt met advertenties op Twitter.

Musks verklaring voor het inkomstenverlies houdt echter geen rekening met een aantal belangrijke factoren, stelt The Wall Street Journal. Naast zorgen over te losse regelgeving rond toegestane en verboden uitingen op Twitter, kampen adverteerders ook met grote onzekerheden over de koers van het bedrijf onder Musk. Veel leidinggevenden bij het techbedrijf zijn vertrokken, onder wie medewerkers van sales- en marketingafdelingen.

Vandaag zal er meer duidelijkheid komen inzake de geplande ontslagronde bij Twitter. In een e-mail in handen van The Washington Post meldde Musk al aan het personeel dat er veel banen verloren gaan. Ingewijden meldden aan persbureau Bloomberg dat zo'n 3700 van de 7500 medewerkers moeten vertrekken.

