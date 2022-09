MSC krijgt eigen terminal in Rotterdam, slecht nieuws voor Antwerpen?

MSC, de grootste containerrederij ter wereld, krijgt een eigen terminal in de haven van Rotterdam. Dat is mogelijk slecht nieuws voor de Port of Antwerp-Bruges, dat met Antwerpen op dit moment nog de ‘moederhub’ vormt voor MSC.

Het Italiaanse MSC, dat begin dit jaar Maersk voorbijstak als grootste containerrederij ter wereld, zal in de Nederlandse Europahaven een grote, nieuwe terminal realiseren op de Maasvlakte. Dat heeft het Havenbedrijf Rotterdam gisteren bekendgemaakt. De terminal, waarvan de eerste fase in het derde kwartaal van 2027 operationeel moet zijn, zal op termijn bestaan uit vijf zogeheten deepsea-ligplaatsen met een totale lengte van 2,6 km. Eens de terminal volledig operationeel is, zal die goed zijn voor de verwerking van 6 tot 7 miljoen TEU, de standaardmaat voor containers die hun afmeting aanduidt: Twenty-foot Equivalent Unit.

De aankondiging is goed nieuws voor de haven van Rotterdam, waar topman Allard Castelein zegt “zeer verheugd” te zijn met de plannen van MSC, dat al actief was in Rotterdam, maar z’n activiteiten in de toekomst dus zal uitbreiden. Hij spreekt van “een forse versterking van onze leidende positie als Europa’s grootste containerhaven”. Volgens Castelein draagt de uitbreiding bij aan de verbetering van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

Minder tevreden met de uitbreiding van MSC in Rotterdam, zijn ze mogelijks in Antwerpen, waar de rederij op dit moment “een zeer grote speler” is voor de containertrafiek en er geldt als ‘moederhub’. Officiële cijfers zijn er niet, maar naar verluidt zou MSC in zijn eentje goed zijn voor de helft tot 60 procent van de Antwerpse containerfabriek. “De plannen van MSC in Port of Rotterdam vormen geen verrassing”, laat een woordvoerder van Port of Antwerp-Bruges weten in een reactie. “Rederijen gaan op zoek naar ruimte en capaciteit. Ook Port of Antwerp-Bruges werkt in Antwerpen aan extra containercapaciteit met een gelijkaardige tijdshorizon om tegemoet te komen aan de capaciteit voor dit groeiend segment.”

“Het is duidelijk dat MSC z’n eieren in verschillende mandjes wil leggen”, zegt transporteconome voor de maritieme sector Christa Sys (UA). “Ze waren natuurlijk ook al actief in Rotterdam, maar hiermee verankeren ze hun positie verder en verhogen ze hun flexibiliteit tussen de verschillende havens. De keuze van MSC kan minstens deels verklaard worden door de containercongestie in de Antwerpse haven. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de concrete gevolgen zijn voor de haven van Antwerpen. Maar het maakt het zeker lastiger.”