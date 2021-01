MR wil belasting werknemers laten zakken naar 33 procent

70 procent minder aanvragen voor overbrug­gings­recht

17 januari Tijdens de tweede coronagolf (oktober-december) waren er ruim 70 procent minder aanvragen van zelfstandigen voor het overbruggingsrecht in vergelijking met de eerste golf (maart-mei). In december bijvoorbeeld diende nog amper 12,5 procent van de zelfstandigen in hoofdberoep er een aanvraag voor in.