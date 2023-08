Morgen rente populaire nieuwe staatsbon bekend: hoe teken je erop in? En is het een slimme investering?

Apple ziet verkoop iPhones, Macs en iPads teruglopen

Apple heeft afgelopen kwartaal minder iPhones, Macs en iPads verkocht. Daarbij ging de totale omzet van het bedrijf voor het derde kwartaal op rij omlaag. Het Amerikaanse techconcern heeft duidelijk veel last van een zwakkere vraag naar zijn producten nu het leven voor consumenten over de gehele linie flink duurder is geworden en er veel onzekerheid over de economie is.