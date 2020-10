Moody's verlaagt kredietwaardigheid Groot-Brittannië nu ‘no-deal brexit’ dreigt

Meer vrije beroepers dan handelaars: “Als je hard werkt, word je ook beloond”

12 oktober Of het nu als arts, boekhouder, notaris, makelaar of psycholoog is: het vrij beroep is populairder dan ooit. Vorig jaar telde ons land een recordaantal van bijna 360.000 zelfstandige beoefenaars. "Dit is een heel aantrekkelijke vorm om in het beroepsleven te stappen."