Moody's handhaaft Belgische kredietwaardigheid, maar waarschuwt voor overheidsschuld

Personeel distribu­tie­cen­tra Albert Heijn gaat staken, lege schappen dreigen

Werknemers van distributiecentra van Albert Heijn in Nederland gaan zondagavond staken, zo laten de Nederlandse vakbonden CNV en FNV zondag weten. Dat doen ze nadat een ultimatum dat de vakbonden hadden gesteld, was verlopen. De staking kan ervoor zorgen dat supermarkten van AH niet meer bevoorraad worden en er lege schappen ontstaan, ook in België.