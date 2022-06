Mogen we ons verheugen op een soldenbom? “Voor de klant worden het de laatste interessante solden”

Aangezien door de hoge inflatie onze koopkracht is afgenomen, hebben we de voorbije maanden wellicht minder kledij gekocht en zitten kledingketens en boetieks met veel onverkochte stukken. Dan verwacht je een soldenbom met gigantische kortingen. Mag de consument zich daar ook effectief op verheugen, of zit er een afgeprijsd addertje onder het gras? En keert het funshoppen na twee coronajaren ook weer terug?