Moederbedrijf Primark rekent op meer winst door hogere prijzen

Heineken breekt belofte om niet langer in Rusland te investeren

Ondanks de belofte niet langer in Rusland te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne lanceerde bierproducent Heineken vorig jaar 61 nieuwe producten op de Russische markt. Dat schrijft ‘Follow The Money’, een Nederlands platform voor onderzoeksjournalistiek.