Moederbedrijf Google ziet advertentie-inkomsten flink stijgen dankzij coronapandemie

General Motors gaat tegen 2035 enkel nog elektri­sche auto's verkopen

28 januari De grootste Amerikaanse autoconstructeur, General Motors (GM), stopt tegen 2035 met het produceren van wagens op diesel of brandstof. "Het is belangrijk dat we ons richten op een toekomst waarin elk voertuig emissievrij is", zegt CEO Mary Barra donderdag.