Moederbedrijf Delhaize en Albert Heijn wil extra besparen in België

“Kostenbesparingen zijn momenteel belangrijker dan ooit om klanten de meest concurrentiële prijs te kunnen bieden zonder investeringen in groei op te offeren”, zegt CEO Frans Muller in het persbericht. “Daarom verbinden we er ons toe om in de meer uitdagende markten bovenop lopende kostenbesparingsprogramma’s bijkomende structurele kosten agressiever te herzien om meer in lijn te brengen met de onderliggende dynamieken van de markt.”