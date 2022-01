Minister Van Peteghem wil tijdelijke btw-verlaging voor dure energiefacturen: “Uitzonderlijke omstandigheden”

Ook in de Wetstraat is het besef doorgedrongen dat er dringend iets moet gebeuren met de hoge energieprijzen. Gisteren bleek al dat opnieuw tienduizenden mensen hogere voorschotfacturen moeten betalen. Bij sommigen ging het zelfs over duizend euro of meer per maand. De regering nam in oktober vorig jaar een aantal maatregelen, maar die lijken de hogere prijzen absoluut niet meer te compenseren. Bovendien waren die vooral gericht op een groep die het moeilijk had. De hoge energieprijzen treft nu de hele bevolking.

“De prijzen zij nu inderdaad een pak hoger dan toen we vorig najaar maatregelen namen”, legt Van Peteghem uit. “Nu krijgen ook heel wat gezinnen uit de middenklasse het moeilijk. Ook voor hen moeten we iets doen. Uitzonderlijke omstandigheden vragen nu eenmaal uitzonderlijke maatregelen.”

Welke maatregelen dat dan moeten zijn, is nog niet uitgeklaard. Maar voor het eerst legt Van Peteghem nu wel een tijdelijke verlaging van de btw op tafel. Concreet wil hij de btw op energie tijdelijk verlagen van 21 procent naar 6 procent. “Ik wil dat inderdaad binnen de regering verdedigen”, zegt de minister van Financiën fors. “Maar wel onder een aantal voorwaarden." Wat die voorwaarden zijn, is nog niet duidelijk. Wel lijkt er consensus binnen de regering dat vooral gedupeerden die klant waren bij failliet gegane energieleveranciers geholpen moeten worden. “Die mensen zijn slachtoffer en betalen nu noodgedwongen een hoge prijs”. Ook gezinnen die een variabel contract hebben, zijn de dupe. Anderzijds schuwt men zich ervoor om klanten die een vast tarief betalen, en dus niet te kampen hebben met prijsverhogingen, een “korting" te geven. Hoe de regering een onderscheid wil maken tussen de verschillende groepen, is voer voor juridische discussie.

Wat sowieso lijkt vast te staan is dat de regering de accijnzen op de energiefactuur zal laten dalen. Eind vorig jaar besliste zette de regering een heffing op groene stroom om te zetten in accijnzen. Het idee was dat accijnzen makkelijker naar beneden konden gehaald worden dan heffingen. Het systeem werkt zoals bij de accijnzen voor diesel: als de brandstofprijs te hoog wordt, dalen de accijnzen. Dat ‘cliquet-systeem’ wil de regering nu snel activeren. In oktober vorig jaar was dit nog goed voor vijf procent van de hele factuur, maar door de hogere energieprijzen gaat het nu nog maar over een paar procenten. Deze maatregel alleen zal dus lang niet genoeg zijn.

