Minister van Financiën Van Peteghem viseert korting op bedrijfsvoorheffing

Een knip in de korting op de bedrijfsvoorheffing, waar veel bedrijven met ploegenarbeid van genieten, en in de belastingvrijstelling voor ontvangen dividenden (DBI-aftrek) moet het meeste geld opbrengen. Beide maatregelen leveren op kruissnelheid samen 1,5 miljard euro op. De optieplannen van de ondernemingen lopen ook in het vizier. Bedrijven betalen hun kaderpersoneel vaak in opties. Van Peteghem wil die mogelijkheid beperken. Dat moet 300 miljoen euro opleveren.